Verano Cultural: El Transformador de Haedo continúa recibiendo propuestas de talleres

El espacio comunitario "El Transformador" de Haedo continúa recibiendo propuestas para los talleres de verano que se dictarán en su sede ubicada en Caseros al 200.





Nacido en el año 2001, El Transformador surgió a partir de asambleas barriales en donde se expuso la necesidad de crear un centro comunitario para las vecinas y los vecinos de Haedo. Al año siguiente, la comunidad pudo acceder a “la Casona”, como se conoce al espacio en donde funciona la propuesta cultural en la esquina de Caseros.





Desde allí, la gente de El Transformador apuesta a la construcción colectiva, a partir de distintas propuestas que abarcan actividades agroecológicas, como la huerta “Berta Cáceres”, una biblioteca popular, encuentros culturales con diversos artistas, talleres para todas las edades, una feria y un mercado con foco en la economía social y cooperativa, y un espacio para las niñeces del barrio.





En esta ocasión, el espacio cultural del oeste se encuentra en búsqueda de nuevas iniciativas para ofrecer a los vecinos y las vecinas de Haedo, abriendo la posibilidad a artistas, artesanos, emprendedores y más de ser parte de "La Casona".





La convocatoria implica el dictado de clases durante enero y febrero, que pueden darse en formato de encuentros intensivos, seminarios y talleres. "Nosotros funcionamos como sede, ofreciéndote un lugar seguro y amable para tu arte", destacaron desde El Transformador.





Para postular tus servicios y ser parte de la grilla de talleres de verano de El Transformador, es necesario completar el siguiente formulario.