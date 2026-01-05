Verano en el oeste: Estancia El Dorado publicó sus tarifas de enero

Con el inicio de la temporada de verano y las altas temperaturas invitando a buscar refugio al aire libre, la Estancia El Dorado, ubicada en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, dio a conocer su nuevo tarifario para el mes de enero. Se trata de una propuesta ideal para los vecinos de la región que buscan disfrutar de unas vacaciones o una escapada de fin de semana en contacto con la naturaleza.



Este predio, situado en Carlos de Linneo 180, es un símbolo de la recuperación de espacios públicos en el partido de Moreno. El mismo fue inaugurado en febrero de 2024 tras una extensa puesta en valor del mencionado espacio -en donde antes funcionaba el Club de Caza y Pesca "El Dorado"- que se encuentra ubicado estratégicamente a tan solo dos kilómetros de la Reserva Natural Municipal "Los Robles".

Naturaleza y confort: conocé las diferentes opciones de hospedaje en Estancia El Dorado





La propuesta de El Dorado se destaca por ofrecer dos modalidades de estadía con vista al Lago San Francisco: un sector de camping tradicional y una exclusiva zona de glamping, ambas acondicionadas para garantizar comodidad en un entorno agreste. El predio cuenta además con muelle, senderos interpretativos y espacios de descanso.





Para quienes eligen la experiencia del acampe, la estancia dispone de 20 parcelas equipadas con parrilla, mesa, luminaria y acceso a un fogón común. La zona cuenta con baños, servicio de electricidad y mesas adicionales.



Por otro lado, el sector de glamping ofrece cuatro unidades totalmente equipadas elevando la vara del confort. Estas unidades cuentan con deck privado con sillones, hamaca paraguaya y un interior que incluye cama con sábanas y toallas, aire acondicionado frío/calor, frigobar, microondas, pava eléctrica y secador de pelo.



Según informó recientemente la administración del espacio, los valores vigentes para este mes varían según el tipo de alojamiento. Las tarifas varían también según el acceso a instalaciones recreativas y a la pileta.

Sector Camping:





Tarifa base: $15.000 pesos por persona, por día. (Incluye parcela para cuatro personas, bancos, mesa, luz, enchufe y parrilla).

$15.000 pesos por persona, por día. (Incluye parcela para cuatro personas, bancos, mesa, luz, enchufe y parrilla). Tarifa con pileta: $20.000 pesos por persona, por día. (Incluye parcela para cuatro personas, bancos, mesa, luz, enchufe y parrilla).

Sector Glamping:





Para dos personas: $85.000 pesos (tarifa base) o $100.000 pesos (con acceso a la pileta).

$85.000 pesos (tarifa base) o $100.000 pesos (con acceso a la pileta). Para tres personas: $100.000 pesos (tarifa base) o $115.000 pesos (con acceso a la pileta).

Cómo reservar un lugar en Estancia El Dorado para este verano





Desde la Subsecretaría de Turismo de Moreno anunciaron que la gestión de reservas ya se encuentra habilitada y que se realiza de manera 100% digital. Es así como aquellas personas que deseen asegurar su lugar deben comunicarse a reservasparquesnaturales@moreno.gov.ar o contactándose al 11-2191-3540.



Estancia El Dorado se presenta como una oportunidad única para redescubrir el potencial turístico de zona oeste. A su vez, este espacio invita a disfrutar del verano en un entorno natural, seguro y confortable.