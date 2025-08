Video: el violento choque en Ituzaingó que permitió detener a un delincuente

Un joven que manejaba un auto robado fue detenido tras protagonizar un violento choque en Villa Ariza, donde arrastró a una mujer y escapó. La secuencia quedó registrada en cámara y permitió vincularlo con el robo del vehículo y un asalto a un supermercado ocurrido días antes en San Alberto. Fue detenido esta semana cuando intentaba ingresar el auto a una casa.



El pasado 17 de julio, a minutos de las ocho de la mañana, un VW Golf robado circulaba por Atacama y José María Paz, cuando intentó subirse al garaje de una casa para hacer una maniobra de retome.

Cuando estaba por bajar de nuevo a la calle, un Renault Kardian naranja se detuvo detrás del Golf, que sin embargo siguió su maniobra y chocó la puerta del conductor del auto naranja.



Cuando la mujer que conducía se bajó del auto a increparlo, no sólo no se detuvo, sino que siguió su maniobra, arrastrando por varios metros a la víctima, causándole algunas lesiones leves.



El conductor se dio a la fuga y la mujer hizo una denuncia que recayó en la UFI N°2 de Ituzaingó.



En conjunto con la SubDDI de Ituzaingó, las autoridades pudieron identificar al auto y cargarlo en el sistema del Anillo Digital de Ituzaingó, que había sido robado en San Alberto el pasado 10 de julio, cuando un joven sufrió el robo de su Volskwagen Golf a mano armada.



Pero la serie delictiva continuó el 12 de julio, cuando ese mismo vehículo fue utilizado en el robo a un supermercado en Almagro al 3500. Un delincuente descendió del Golf vistiendo ropa deportiva, amenazó a la cajera con un arma de fuego y escapó con la recaudación.



Esta semana el auto apareció dejando la Av. Santa Rosa hacia la calle Zabala, Castelar. Al comenzar a ingresar en una casa, agentes de la Sub DDI Ituzaingó detuvieron el auto.

El auto y los artículos secuestrados

Dentro de él detuvieron a un joven vestido con la misma ropa de las cámaras de seguridad del robo al supermercado del 12 de julio, además de secuestrar el auto y corroborar que era el robado el 10 de julio.



Además, se secuestraron 11 balas, un cargador y cuatro celulares.