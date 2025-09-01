Villa Ariza: Motochorros roban un auto en segundos

Dos motochorros armados asaltaron a una mujer que regresaba a su casa en Villa Ariza, Ituzaingó. Acababa de ingresar con su hija cuando fue sorprendida por los delincuentes, que se llevaron el auto en segundos.



Este jueves 28 de agosto, en los primeros minutos de las 22, una mujer ingresaba a su vivienda en la zona de la Plaza Éxodo Jujeño, en Villa Ariza. Primero bajó a su hija menor del auto y volvió a salir para guardar su Peugeot 208 rojo.



Cuando estaba por subir al vehículo, una moto con dos delincuentes se detuvo detrás. El acompañante descendió y la amenazó con un arma, por lo que la mujer arrojó las llaves y corrió hacia su casa.

En menos de veinte segundos, los ladrones escaparon con el auto. La víctima no resultó herida durante el robo.



El esposo de la víctima publicó las imágenes en redes sociales y lamentó lo ocurrido: "Obvio que el auto no va a aparecer, obvio que la tablet de mi nena tampoco y obvio que no va a cambiar nada. Solo lo visibilizo para que los vecinos estemos en alerta".



