Villa Sarmiento: caen tres ladrones que desvalijaron una casa y se llevaban las cañerías

Tres delincuentes fueron detenidos in fraganti en Villa Sarmiento luego de desvalijar una vivienda bajo la modalidad "escruche". Los ladrones fueron sorprendidos por la Policía gracias al llamado de un peatón cuando intentaban escapar con bolsas llenas de herramientas y metales a pocos metros del lugar del hecho.



El hecho tuvo lugar en una propiedad ubicada en la calle Hilario Ballesteros al 1050, en la localidad de Villa Sarmiento. Allí, tres delincuentes ingresaron a una vivienda aprovechando la ausencia de sus dueños para desvalijarla.



La secuencia fue advertida por un peatón que pasaba por la zona. Al notar que los sospechosos salían de la casa cargando varios bultos de manera sospechosa, dio aviso inmediato a la Policía.



Gracias a la rapidez del llamado, el patrullero llegó cuando los ladrones apenas habían recorrido unos metros. Aunque intentaron escapar a pie, los efectivos lograron interceptarlos a menos de una cuadra del lugar.

Al requisar las bolsas que transportaban, recuperaron la totalidad del botín: herramientas varias, cafeteras y cañerías de plomo, cobre y bronce que habían arrancado de las instalaciones.



El damnificado reconoció los elementos como propios en el lugar. En consecuencia, los tres hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, imputados por robo agravado bajo la modalidad "escruche".