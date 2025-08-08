Villa Udaondo: llega una nueva jornada de la Eco Feria ITU-AMBA

Este viernes 8 de agosto, se desarrollará una nueva edición de esta popular feria, en la entrada del predio INTA-AMBA (Gdor. Udaondo 1695). De estaa forma, como ya es habitual desde hace diez años, diferentes vecinos de la zona contarán con la posibilidad de recorrer su amplia veriedad de puestos.



Es importante destacar, particularmente de esta feria, la gran variedad de productos que pueden hallarse: verduras, frutas, quesos, mieles y productos de elaboración artesanal, yerba mate orgánica y elementos de cosmetología. A su vez, las personas que se acerquen, entre las 10:00 y las 14:00hs, contarán con la posibilidad de dialogar con los productores locales y encontrar excelentes productos agroecológicos, orgánicos y en proceso de transición.

La presencia de los distintos productores locales y regionales -aquellos que habitan los puestos y le dan vida a la Eco Feria- es uno de los puntos a destacar de la dinámica de este espacio. Los mismos cuentan con el apoyo tanto del Municipio de Ituzaingó, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como del Gobierno Provincial, mediante el Ministerio de Desarrollo Agrario Bonaerense.



"Te esperamos con alimentos agroecológicos, de producción local y de la economía social", invitaron desde las redes sociales de la Eco Feria ITU-AMBA.



Este espacio ofrece, además, distintas ofertas y descuentos como es el caso del 40% de reintegro pagando con Cuenta DNI de Banco Provincia. Esta característica, sumada a las promociones y la accesibilidad en los precios, convierte a la Eco Feria ITU-AMBA en una opción económica para realizar las compras de la casa y cuidar la economía de las familias.