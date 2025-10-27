Violencia de género en Morón: detenido por golpear y amenazar de muerte a su ex pareja

Un hombre de 40 años fue detenido en el centro de Castelar, acusado de golpear y amenazar de muerte a su ex pareja, una mujer de 39 años que lo había denunciado por violencia de género.



La denuncia fue radicada el 24 de septiembre, cuando la víctima relató que el hombre había ejercido violencia física contra ella y que, en una ocasión, la interceptó en la puerta de su vivienda, la golpeó y amenazó con matarla.



Tras el ataque, la mujer logró huir y refugiarse en la casa de una amiga, desde donde denunció el hecho.



Un mes después, el 24 de octubre, efectivos de la DDI Morón realizaron tareas de vigilancia en la vivienda del acusado, ubicada en la calle Rodríguez Peña, en Castelar norte.



En un momento, el hombre salió a pie y, tras un breve seguimiento, fue interceptado y detenido por los agentes en la esquina de Arias y Carlos Casares. También se le secuestró su teléfono celular.



La UFI N°10 de Morón, especializada en violencia de género, avaló la detención y ordenó su traslado a la sede fiscal, donde será indagado por los delitos de lesiones agravadas y amenazas.

¿Dónde recurrir frente a un caso de violencia por razones de género?

Si te encontrás en una emergencia, podés llamar al 911.



Si necesitás asesoramiento, información o contención, podés llamar al 144.



Cualquiera de estos números tiene atención las 24 horas, los 365 días del año, de manera gratuita y confidencial.



Tambén se puede enviar mensajes por Whatsapp o Telegram al 221 508 5988 (no se reciben audios ni imágenes) o escribir un mail a atencion144pba@ministeriodelasmujeres.gba.gob.a



A nivel local, el Ministerio Público facilita este documento con más información útil relacionada con las denuncias por violencia de género.