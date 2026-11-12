Violento robo en Ituzaingó: las tiraron de la moto y una de las víctimas se resistió

Dos jóvenes hermanas sufrieron el robo de su motocicleta tras ser interceptadas por "motochorros" en Ituzaingó. Pese al shock del momento, una de las víctimas intentó resistirse para evitar que los asaltantes se llevaran el rodado, que había sido comprado hace apenas tres meses.



El hecho ocurrió el último martes 9 de noviembre cerca de las 21:30. Las víctimas regresaban de hacer compras en un supermercado y circulaban por la calle Otero y Defilippi, a solo dos cuadras de la avenida Santa Rosa, cuando fueron sorprendidas por dos sujetos a bordo de una Honda Tornado oscura y sin patente. Con un rápido accionar, los delincuentes les cortaron el paso y les exigieron a los gritos que abandonaran el vehículo.

La conductora, que recientemente había sacado su registro, acató la orden e intentó calmar a su hermana, Martina. Sin embargo, la joven que viajaba como acompañante reaccionó intentando defenderse: "Me nublé, le pregunté 'qué bájense' y le empecé a tirar con todo lo que tenía", relató la víctima a La Ciudad, quien admitió que el accionar fue producto de la impotencia y la desesperación por el esfuerzo que implicó comprar el rodado.



Durante la tensa secuencia, las hermanas cayeron al asfalto. La conductora sufrió raspones en su pierna izquierda y ambas terminaron con diversos moretones.



Según detallaron, el asaltante que las abordó simulaba tener un arma oculta debajo de su buzo claro, aunque sospechan que en realidad no estaban armados, ya que nunca la exhibieron pese a la resistencia de la víctima.



Las damnificadas aportaron descripciones precisas de los ladrones: señalaron que tendrían entre 20 y 25 años, estaban "vestidos normales" y llevaban cascos. Un dato particular es que el acompañante utilizaba un casco rebatible y llevaba anteojos de marco azul, aparentemente recetados.



Tras el asalto, las víctimas radicaron la denuncia en la Comisaría de Villa Ariza, donde aguardan novedades para poder activar los trámites del seguro.