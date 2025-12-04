Virrey del Pino: Una familia busca recuperar a una cachorrita robada en una entradera

"Lo material, trabajando como siempre lo hacemos, lo recuperamos. Salimos adelante, siempre. Pero lo que más nos duele es que nos llevaron a la perrita a la que le tomamos muchísimo amor y cariño. Se la llevaron innecesariamente, porque es una cachorra, daño no les iba a hacer", comentó Facundo, una de las víctimas de una violenta entradera que tuvo lugar en Virrey del Pino hace unos días.





El hecho ocurrió el viernes pasado por la mañana en el barrio San Martín cuando cinco personas armadas ingresaron al domicilio de la familia: "Mi abuelo, que tiene una discapacidad, salió al escuchar ruidos y los delincuentes lo encontraron a la mitad del terreno. Lo ataron de manos y pies y lo encerraron en la habitación de mi hermanito. Ahí los delincuentes encuentran a la perrita y se la llevan", detalló Facundo a los medios.





En las redes sociales, el pedido para recuperar a Cifher, la cachorra de pitbull, se viralizó rápidamente en grupos de vecinos y vecinas de La Matanza. Allí, la familia posteó: "La estamos buscando. Si la ves o te la ofrecen, por favor, avisanos. Es nuestra bebé. Te devolvemos lo que gastes".





"La cargaron a la camioneta como si fuera una cosa, una tele o algo. La vieron bonita y se la llevaron, directamente", lamentó Facundo. Asimismo, la familia teme que usen a la perra para tener crías y venderlas, al ser de raza pitbull. "Ellos siempre buscan el negocio", agregaron.





Si encontrás a Cipher o ves alguna publicación en redes ofreciéndola, comunicate rápidamente al número: 1133757996.