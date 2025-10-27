Votó y lo detuvieron: le había robado con su hermano a una menor en Ituzaingó

Dos hermanos fueron detenidos en Ituzaingó por haber asaltado a una menor. Uno de ellos, de 25 años, fue capturado tras votar en la Escuela Primaria Nº19, donde la Policía lo esperaba. El otro cayó horas después en su vivienda. Ambos están acusados de haber abordado a la víctima en la vía pública, arrastrarla por el asfalto y robarle el celular antes de escapar.



El robo ocurrió el 23 de agosto en la esquina de Pacheco y Aquino, en el barrio Iparraguirre. Una adolescente caminaba por la vereda cuando fue abordada por dos hombres, uno de ellos armado, que intentaron robarle sus pertenencias.



Al resistirse, los delincuentes arrastraron por el asfalto y golpearon a la joven, hasta que lograron quitarle el celular y escapar, dejándola herida.



Tras un relevamiento de cámaras de seguridad dispuesto por la UFI N°2 de Ituzaingó, la DDI Morón logró identificar a los agresores: se trataba de dos hermanos.



El domingo 26 de octubre, los investigadores montaron una vigilancia en la Escuela Primaria N°19, ubicada en Patagonia y Tel Aviv, donde ambos debían presentarse a votar. Allí detuvieron al menor de los hermanos, de 25 años, tras emitir su voto, y le secuestraron un celular.



Como el otro sospechoso no se presentó, los agentes allanaron una vivienda en Anchorena y Grecia, donde lo encontraron en la vereda, a bordo de una motocicleta, y lo detuvieron.



Ambos fueron trasladados a la sede fiscal para ser indagados por robo agravado por el uso de arma y lesiones leves.