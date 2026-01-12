Vuelve el calor extremo: Una semana en alerta amarilla para el conurbano bonaerense

Luego de los días frescos y con descenso de temperatura, esta semana llega con una nueva ola de calor que impactará en Buenos Aires y en todo el conurbano bonaerense.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a partir de este lunes comienza a regir una alerta amarilla por calor extremo en el AMBA.

La precaución comienza este lunes por la tarde, cuando las máximas temperaturas comenzarán a alcanzar los 35 grados.

Además de Buenos Aires, la entidad meteorológica indicó que se encuentran también en alerta amarilla algunas zonas de las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

En la escala del SMN, las temperaturas altas que corresponden a la alerta amarilla pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

¿Cómo estarán las temperaturas durante la semana en Buenos Aires?

Después de las altas temperaturas de este lunes, el martes aumentará la nubosidad y la mínima será de 23, mientras que la máxima alcanzará los 32 grados, con viento del noroeste rotando al este.

Por su parte, durante el miércoles la temperatura oscilará entre los 23 y los 32 grados, con viento del noreste, y el jueves llegará la inestabilidad: se esperan chaparrones y tormentas aisladas durante toda la jornada y una máxima de 30 grados.

Mientras tanto, hacia el viernes la máxima quedará en 28 grados, con cielo ligeramente nublado y, por el momento, el calor podría empezar a aflojar hacia el fin de semana, aunque no se esperan lluvias.