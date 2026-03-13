Wos llega a Ituzaingó en el marco de su gira bonaerense

Luego de cuatro años de espera, Wos regresa a los escenarios de la provincia de con su esperada gira Bonaerense '26 y el oeste no podía quedar fuera de la hoja de ruta. El artista confirmó que hará una parada obligada en Ituzaingó, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año para la región.



El anuncio llega en un momento inmejorable para el rapero. Hace menos de un mes fue el encargado de ponerle el broche de oro al Festival Buena Vibra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerrando además un 2025 consagratorio con siete presentaciones masivas: seis fechas agotadas en el mítico Estadio Obras Sanitarias y una multitudinaria noche en el Hipódromo de La Plata, reuniendo a más de 40.000 espectadores.



Sin embargo, a diferencia de las mega producciones que marcaron su último tramo en vivo, esta vez la propuesta es distinta. Wos decidió bajarse del avión y subirse al micro para reconectar con su público en escenarios donde la música, el sudor y la energía se viven a pocos metros de distancia.

Cuándo y dónde será el recital de Wos en Ituzaingó







La cita en el oeste será el próximo sábado 23 de mayo en el Microestadio del Club GEI, ubicado en la intersección de Gral. Alvear y José María Pirán. Este espacio se ha convertido en uno de los escenarios más elegidos por artistas de renombre cuando visitan la zona oeste del conurbano bonaerense.





Quienes asistan podrán ingresar al recinto a partir de las 19:00hs, mientras que el inicio del recital está programado para las 21:00hs. Sobre el escenario -según han informado desde el equipo que rodea al artista- el joven rapero y compositor estará respaldado por su habitual y potente banda, integrada por Chipi Rud (Guitarra), Natasha Iurcovich (bajo), Francisco Azorai (teclados) y Tomi Sainz (batería).

Entradas, precios y descuentos





El anuncio de este show ya ha emocionado y puesto en estado de alerta a los seguidores de Wos. Es importante destacar que los tickets ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de forma online a través de la plataforma LivePass. Los valores (a los que se les debe sumar el cargo por servicio de la plataforma) son los siguientes:





Campo General: desde $65.000 pesos.

desde $65.000 pesos. Platea sin numerar: desde $75.000 pesos.





Para aliviar el bolsillo, hay una excelente noticia para los clientes de Banco Provincia. Estos contarán con el beneficio exclusivo de abonar sus entradas en hasta 4 cuotas sin interés.