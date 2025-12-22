Canastas navideñas accesibles: Conocé la propuesta moronense para celebrar las fiestas

El Municipio de Morón lanzó una propuesta para que los vecinos y las vecinas puedan disfrutar de las delicias de las fiestas al mejor precio: Se trata de las nuevas Canastas navideñas accesibles, un producto enmarcado dentro de los Precios Moronenses, otra de las iniciativas del gobierno local para fortelecer la economía del distrito.





Las canastas navideñas a precios accesibles forma parte de las políticas públicas destinadas a fortalecer el acceso a alimentos y acompañar a las familias en este contexto económico, brindando una opción de calidad y al alcance de todos/as para disfrutar las fiestas.





"Es un esfuerzo que hacemos desde el Estado y también los comerciantes resignando algo de margen de utilidad de ganancia para que ese producto, tan simbólico y tan anhelado por toda la familia, esté presente en la mesa de navidad, en los días previos y posteriores”, destacó el intendente Lucas Ghi respecto de la medida.





Dentro de los productos que se podrán encontrar en la canasta navideña moronense, se destacan: Pionono, atún desmenuzado (170 g), jardinera (350 g), mayonesa (250 g), pan dulce (400 g), garrapiñada (80 g), budín (160 g), turrón (80 g), duraznos en lata (820 g) y sidra (720 ml).





Según sostuvieron desde el Municipio de Morón, el costo de la canasta navideña es de tan solo $14.900 y se puede adquirir en cualquiera de los diversos comercios adheridos, ubicados en Morón, Castelar, El Palomar y Haedo.





Para consultar la lista completa de los locales en donde será posible comprar la canasta navideña moronense, hacé click acá.