Crimen en Morón: se entregó el prófugo por el asesinato de "Mike Dee"

Pablo Martín García (23) se entregó este sábado, acusado de participar en la brutal agresión contra Roberto Martín Alleruzzo, cuyo cuerpo fue hallado oculto en una cámara séptica de su casa en Morón.



El círculo de la investigación por el asesinato de Roberto Martín Alleruzzo (58), conocido popularmente en la cultura hip hop como "Mike Dee", parece cerrarse este sábado con la captura del segundo sospechoso que permanecía prófugo desde el hallazgo del cadáver.



Pablo Martín García (23), vecino de la zona, fue aprehendido este mediodía tras una entrega pactada en la intersección de las calles Mitre y Belgrano, en pleno centro de Morón. El operativo fue el resultado de intensas tareas de campo realizadas por el Grupo de Tareas Operativas (GTO) y la DDI local, quienes ya lo tenían cercado en las inmediaciones del barrio.

El avance de la causa

Con esta detención, ya son dos los implicados que permanecen a disposición de la Justicia. El pasado jueves 2 de abril había sido capturado el primer sospechoso, identificado como Joel Ramsés Baladán (29).



Según la reconstrucción que lleva adelante la UFI N° 5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, ambos habrían participado de una violenta pelea en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Ángel Pache al 100, durante la noche del martes 31 de marzo.



La saña del ataque fue tal que Alleruzzo sufrió múltiples lesiones fatales en el rostro y el cráneo provocadas por elementos contundentes.

Mecánica del hecho y acusación

Los investigadores sostienen que, tras el asesinato, los atacantes intentaron ocultar el cuerpo en una cámara séptica situada en el patio de la propiedad. Para desviar la atención, cubrieron los restos con tierra, una frazada y colocaron un lavarropas encima, aunque el desorden general de la vivienda terminó alertando a los familiares y vecinos que realizaron el hallazgo.



Tanto García como Baladán enfrentarán ahora el proceso judicial bajo la gravísima calificación de homicidio agravado por alevosía. En las próximas horas, el segundo detenido será trasladado a la fiscalía para prestar declaración indagatoria. Mientras tanto, la autopsia realizada al cuerpo del histórico integrante de "La Bola 8" terminó de confirmar que el deceso se produjo por la gravedad de los golpes recibidos en la cabeza.

Último adiós y pedido de justicia

Este sábado 4 de abril, la comunidad del hip hop despidió a uno de sus pioneros. El velatorio de "Mike Dee" se realizó en la cochería Velatorio Pache.



En medio del luto, el reclamo de justicia por Mike sigue firme entre sus conocidos, quienes exigen que se esclarezcan todas las responsabilidades del crimen que terminó con la vida del músico.