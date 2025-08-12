12 de ago. de 2025
Ituzaingó

Dos detenidos por tirotearse con la policía desde Ituzaingó hasta Paso del Rey

Bruno Krasnopolsky

2 min de lectura

Uno de los delincuentes había muerto en el enfrentamiento armado y sus cómplices se habían fugado luego del choque.

Dos detenidos por tirotearse con la policía desde Ituzaingó hasta Paso del Rey
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron detenidos, acusados de participar en una violenta persecución que comenzó en Ituzaingó y terminó en Paso del Rey tras un tiroteo contra la Policía. En ese episodio, ocurrido el 2 de agosto, un cómplice de la banda murió por un disparo policial y los demás habían logrado escapar tras chocar el vehículo.

Durante la noche del martes 11 de agosto, efectivos de la Comisaría 8va de Moreno detuvieron a dos jóvenes acusados de integrar una banda delictiva.

El primer allanamiento se realizó en la intersección de Paraguay y Sarratea, en Moreno, donde fue aprehendido B.N.R. (18) y se incautaron dos teléfonos celulares.

A unas siete cuadras, en Tupungato y Honduras, se llevó a cabo el segundo operativo, aunque el joven de 21 años buscado no fue hallado. Tras un rastrillaje en la zona del Shopping Nine, finalmente fue localizado y detenido en la esquina de Mármol y Camilli.

El hecho que originó estas detenciones había ocurrido el 2 de agosto, cuando agentes del Comando de Patrullas de Ituzaingó comenzaron a perseguir a un Renault Stepway robado que apareció en el anillo digital de Ratti y Colectora.

Tras un tiroteo con la Policía en Acceso Oeste y Gnecco de Moreno, el conductor del Renault pierde el control e impacta contra el frente de una casa en la calle O'Brien al 2100 en Paso del Rey.

El conductor y su acompañante corrieron a la fuga pero en el asiento trasero la Policía se encontró con un joven de 19 años sin vida y con una herida de bala en el tórax, que sería de la Policía.

La UFI N°2 de Ituzaingó no tomó medidas contra los agentes y dio paso a la Gendarmería para que realice las pericias correspondientes.

El Renault Stepway había sido robado el pasado 31 de julio a mano armada en San Antonio de Padua.

Artículo Relacionado
whatsapp logo