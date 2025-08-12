Dos detenidos por tirotearse con la policía desde Ituzaingó hasta Paso del Rey

Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron detenidos, acusados de participar en una violenta persecución que comenzó en Ituzaingó y terminó en Paso del Rey tras un tiroteo contra la Policía. En ese episodio, ocurrido el 2 de agosto, un cómplice de la banda murió por un disparo policial y los demás habían logrado escapar tras chocar el vehículo.



Durante la noche del martes 11 de agosto, efectivos de la Comisaría 8va de Moreno detuvieron a dos jóvenes acusados de integrar una banda delictiva.



El primer allanamiento se realizó en la intersección de Paraguay y Sarratea, en Moreno, donde fue aprehendido B.N.R. (18) y se incautaron dos teléfonos celulares.



A unas siete cuadras, en Tupungato y Honduras, se llevó a cabo el segundo operativo, aunque el joven de 21 años buscado no fue hallado. Tras un rastrillaje en la zona del Shopping Nine, finalmente fue localizado y detenido en la esquina de Mármol y Camilli.



El hecho que originó estas detenciones había ocurrido el 2 de agosto, cuando agentes del Comando de Patrullas de Ituzaingó comenzaron a perseguir a un Renault Stepway robado que apareció en el anillo digital de Ratti y Colectora.



Tras un tiroteo con la Policía en Acceso Oeste y Gnecco de Moreno, el conductor del Renault pierde el control e impacta contra el frente de una casa en la calle O'Brien al 2100 en Paso del Rey.



El conductor y su acompañante corrieron a la fuga pero en el asiento trasero la Policía se encontró con un joven de 19 años sin vida y con una herida de bala en el tórax, que sería de la Policía.



La UFI N°2 de Ituzaingó no tomó medidas contra los agentes y dio paso a la Gendarmería para que realice las pericias correspondientes.



El Renault Stepway había sido robado el pasado 31 de julio a mano armada en San Antonio de Padua.