El Frente de Identidad Metalúrgica refuerza las estrategias para acompañar a l@s trabajador@s

Desde el Frente de Identidad Metalúrgica de La Matanza, se ofreció un análisis de la situación del sector en este contexto económico y social que atraviesa el país. Desde el espacio se reiteró la necesidad de mejorar la situación laboral, poner más énfasis en la cobertura de la obra social, entre otras preocupaciones.

Con respecto a cómo se encuentra la industria metalúrgica en la Matanza, Horacio Acuña, uno de los referentes del frente sindical expresó que “lo que va del 2021, las Metalúrgicas han recuperado su capacidad productiva, alcanzando niveles anteriores a la pandemia. Pero siempre me gusta referirme más a l@s trabajador@s, de los cuales soy uno más, y represento, y que de las industrias hablen los empresarios. Y en ese aspecto no hemos perdido casi puestos de trabajo, al contrario de lo que sucedió en el periodo 2015/19, y hay muchas perspectivas de crecer, el único caso llamativo, y que aún no poseemos información es la Met. SABO, que desconocemos su destino y de nuestros compañeros”, marcó.

También podes leer Desde mañana habrá vacunación libre para mayores de 50 años en toda la Provincia

Y aclaró que los trabajadores “están complicados, como toda la sociedad, con muchos compañeros infectados, durante el 2020 hubo que llevar adelante muchas discusiones, e incluso denunciar a varias empresas por incumplimiento de protocolo. Ahora no veo a esos mismos empresarios o gerentes preocupados para que sus trabajadores esenciales sean vacunados como tales”.

En otro punto, Acuña se pronunció sobre el acuerdo entre el gobierno nacional y la CGT, para modificar el lapso de tiempo para cambiar de obra social y opinó que “desde que se permitió en la década del 90 el traspaso de obra social muchos gremios hemos perdido decenas de miles de afiliados, primero porque hubo una competencia desleal, donde algunos privados encubiertos, con promesas de mejor servicio captaron a muchos compañeros, pero esa es la mitad de la razón, si bien hubo un desfinanciamiento por distintas causas, en La Matanza en particular, el ingreso de privados en la administración de la obra social, generó un servicio cada vez más ineficiente, y aunque parezca paradójico, los metalúrgicos somos minoría en los servicios de salud propios”.

Por otra parte, se refirió a las elecciones sindicales que aún se encuentran con mandato prorrogado y recordó que “la UOM debería haber celebrado elecciones en setiembre del año pasado, pero como muchos otros gremios e incluso la CGT, nos encontramos con el proceso electoral suspendido y con una prórroga de 180 días a partir del 1 setiembre”. De todas maneras, resulta incomprensible que ya tengamos el calendario de elecciones legislativas en todo el país, que podamos ir a trabajar, y no podamos todavía votar en ese mismo lugar”, analizó.

Y juzgó que “resulta incómodo, y hasta alguno puede pensar que estamos atornillados en un sillón, por eso es importante lograr la legitimidad a través del aval que nos otorgan con su voto los compañeros, y mucho más en aquellos lugares donde existen expresiones democráticas dispuestas a competir”

Acuña, se refirió a su renuncia como director de la región descentralizada, y expresó: “lo primero es reiterar mi agradecimiento al intendente por haberme brindado su confianza al frente de esa responsabilidad, como así también al maravilloso equipo que me acompaño durante la gestión”.

En este marco, cuestionó la información brindada por medios nacionales que lo encuadraron en una pulseada político partidaria , “la nota a la que se refiere, es una infamia que no guarda ninguna connotación con la función pública o la política partidaria, yo soy parte de una construcción colectiva que se llama Frente de Identidad Metalúrgica que ha resuelto conformar un espacio para debatir, luchar y denunciar en defensa de los intereses de los compañeros metalurgicos, y eso implica confrontar con poderes enquistados desde hace tiempo en el gremio, y como perros fieles algunos empleados o socios reaccionen y distraigan su atención en detrimento por lo que fueron electos”.

Cerró al asegurar que el Frente de Identidad Metalúrgica “no va a detenerse por mas injurias o campañas de difamación se inventen, porque no es un individuo, es un colectivo y porque los compañeros en las fábricas saben muy bien lo que han vivido estos años, y solo esperan el momento para dar su veredicto”.