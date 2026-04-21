Hurlingham: allanan a un menor de 12 años tras amenazas de tiroteos escolares

Un operativo policial realizado en William Morris permitió identificar el origen de una serie de amenazas que habían generado alarma en la comunidad educativa local. En la vivienda, los efectivos secuestraron el celular desde el cual un niño de 12 años habría emitido amenazas sobre tiroteos en establecimientos escolares, una práctica que se habría viralizado como un "reto" en redes sociales.



Ante las autoridades judiciales de la UFI N° 2 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, el menor reconoció la autoría de los mensajes y pidió disculpas, asegurando que se trató de una "broma".



Sin embargo, desde el Municipio de Hurlingham fueron tajantes al advertir que este tipo de acciones no constituyen un juego, sino que son delitos tipificados en el Código Penal que movilizan recursos de seguridad y provocan una angustia real en las familias y estudiantes.



Mientras la causa judicial sigue su curso, el mensaje oficial busca llevar tranquilidad a las escuelas, reafirmándolas como espacios de aprendizaje y paz frente a la propagación de estas conductas de intimidación pública.

Escuelas en alerta: el antecedente de Ituzaingó y los nuevos protocolos

Este episodio se enmarca en una semana de alta tensión para el sistema educativo bonaerense.



La comunidad de Ituzaingó se vio sacudida por un hecho similar en el Colegio ECEA. El pasado miércoles, las autoridades del establecimiento detectaron una inscripción en los azulejos de un baño de varones con la leyenda: 'Tiroteo el 17 de abril, no bromeo'.



El hallazgo activó un protocolo de evacuación que incluyó el retiro de los alumnos sin sus pertenencias, sumado a la implementación de revisión de mochilas en los ingresos posteriores para garantizar la seguridad.



La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado alertando sobre la aparición de pintadas y carteles intimidatorios en diversos distritos. Las autoridades provinciales señalaron que estas conductas vulneran la convivencia institucional y están siendo monitoreadas de cerca por el Ministerio de Seguridad y las fiscalías correspondientes.



Por su parte, El Municipio de Morón potenció la campaña “Mi Escuela Segura” en una mesa de trabajo liderada por Lucas Ghi. La meta es articular esfuerzos entre seguridad y salud para actuar ágilmente ante cualquier amenaza en los colegios.



Las autoridades coinciden en la necesidad de que las familias asuman un rol corresponsable, dialogando con los jóvenes sobre los peligros de los contenidos que circulan en plataformas digitales.