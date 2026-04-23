Ituzaingó: amenazas de tiroteo en la Secundaria 6, allanamientos y violencia contra directivos

Personal policial realizó allanamientos en dos domicilios tras intimidaciones sufridas en la Escuela Secundaria N°6 de Ituzaingó. Familiares de uno de los alumnos agredieron físicamente a personal del colegio.

Los operativos y el secuestro de un arma

En la madrugada de este jueves 23 de abril, el juzgado de Garantías del Joven ordenó dos allanamientos simultáneos en viviendas de las calles Maestra González al 1800 y Andalgalá al 1600.



Los operativos fueron el resultado de una investigación iniciada por graves hechos de intimidación pública protagonizados por dos alumnos de apenas 13 años.



En el domicilio de la calle Andalgalá, donde reside el joven vinculado a la difusión de videos intimidatorios, los efectivos de la policía bonaerense encontraron un revólver calibre .22.



Según fuentes judiciales informaron a La Ciudad, el arma se encontraba desguazada, sin martillo ni cola de disparador, lo que la hacía inapta para el disparo. Se presume que es la misma pieza que el menor exhibía en las filmaciones.

Pintadas y videos: el inicio del conflicto

La causa judicial se desglosa en dos episodios que alertaron a la comunidad educativa. El primero involucra a un alumno que realizó una pintada en los baños del colegio con el mensaje: "30/4 tiroteo acá. No vengan". Tras ser identificado, la institución radicó una denuncia por amenazas.



El segundo hecho tuvo como protagonista a otro estudiante de 13 años, quien hizo circular un video por WhatsApp exhibiendo armas y una manopla de metal. La preocupación de sus propios compañeros permitió que las autoridades escolares intervinieran a tiempo; al requisar su mochila, efectivamente hallaron la manopla metálica en su poder.

Violencia contra los directivos

La situación alcanzó su punto de tensión cuando dos empleadas del establecimiento se dirigieron a una de las viviendas para notificar la sanción pedagógica: el alumno pasaría a una modalidad virtual hasta resolver su situación.



Lejos de aceptar la medida, los familiares del menor reaccionaron con extrema violencia, insultando y golpeando a ambas trabajadoras.



Este ataque generó la apertura de una segunda causa penal, esta vez en el fuero de mayores, por las agresiones sufridas por el personal docente en el ejercicio de sus funciones.

Inimputabilidad y seguimiento

Al tener 13 años, ambos menores son considerados inimputables. La causa se encuentra en la Fiscalía Juvenil N° 1 de Morón, a cargo de Guillermo Rodríguez Rey.



Se espera que en los próximos días la justicia dicte el sobreseimiento de los implicados debido a su edad. No obstante, se dará intervención inmediata a los organismos zonales de niñez y adolescencia para realizar un seguimiento de los menores.

Escuelas en alerta: el antecedente de Ituzaingó y los nuevos protocolos

Este episodio se da en una semana de alta tensión escolar en la región. En el Colegio ECEA de Ituzaingó, el hallazgo de una amenaza de tiroteo en un baño obligó a evacuar el edificio y a establecer revisiones de mochilas en los ingresos posteriores.



La Dirección General de Cultura y Educación provincial advirtió que estas intimidaciones, detectadas en varios distritos, ya están bajo monitoreo del Ministerio de Seguridad y la Justicia. Las autoridades señalaron que estas conductas vulneran la convivencia y exigen una respuesta firme para evitar su propagación.



Finalmente, se apeló a la "corresponsabilidad" de las familias para dialogar con los jóvenes sobre los peligros de los desafíos que circulan en plataformas digitales. El objetivo oficial es frenar la viralización de estas amenazas y garantizar que las escuelas sigan siendo espacios de aprendizaje y paz.