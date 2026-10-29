Morón logró 27 medallas en la final de los Juegos Bonaerenses 2026

El municipio de Morón alcanzó un destacado desempeño en la etapa decisiva de los Juegos Bonaerenses 2026, certamen en el cual la delegación local cosechó un total de 27 medallas. La novedad fue difundida de manera oficial tras la finalización de las competencias correspondientes a la edición provincial.

Cosecha de medallas para la representación local

De acuerdo con el reporte oficial del municipio de Morón, los representantes del distrito lograron subirse al podio en 27 oportunidades a lo largo de las jornadas finales del torneo. La comitiva local participó en diversas disciplinas deportivas y culturales que formaron parte del certamen más importante de la provincia de Buenos Aires.



El desempeño alcanzado en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026 le permitió al municipio ubicarse entre las delegaciones con destacada cosecha de preseas. El certamen reúne anualmente a participantes de los municipios bonaerenses, consolidando un espacio de competencia e integración a nivel provincial en el que Morón volvió a tener presencia protagónica.

Cierre de la competencia y difusión oficial

La confirmación del total de 27 medallas obtenidas por la comitiva de Morón se dio a conocer a través de un comunicado institucional emitido para dar balance al desempeño de la delegación. En el informe elaborado por las áreas organizativas se remarcó el desarrollo de la comitiva durante las instancias definitorias del certamen.



El saldo final alcanzado en los Juegos Bonaerenses 2026 representa la culminación de un recorrido que incluyó etapas previas de clasificación a nivel municipal y regional. Tras superar esas fases iniciales, las y los representantes de Morón accedieron a la instancia definitoria provincial, donde lograron asegurar las 27 distinciones informadas.

Registro institucional del certamen

Junto con el anuncio del medallero conseguido por Morón, la comunicación institucional difundida por los canales oficiales incluyó un registro fotográfico que documenta el paso de la delegación del distrito por las finales provinciales. En las imágenes provistas por la fuente oficial se observan momentos de las competencias y celebraciones del equipo local durante el certamen.



Con este balance de 27 medallas en los Juegos Bonaerenses 2026, la representación de Morón dio por concluida su participación en la máxima cita deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires. Fuente: gacetilla: defaultsender@mailingmktg.com.