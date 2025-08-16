Recuperan un auto robado en Ituzaingó que escondían con otra patente

Un Nissan Kicks robado a punta de pistola en Villa Ariza fue recuperado por la Policía tras seguir una denuncia anónima y el dato de una patente falsa recordado por la víctima. El hallazgo permitió además vincular el caso con una banda acusada de violentas entraderas en Ituzaingó y Castelar.



El 11 de agosto, un hombre que conducía un Nissan Kicks terminaba de cruzar la avenida Santa Rosa por la calle Chilavert, en el barrio Villa Ariza, cuando fue interceptado por una Chevrolet Tracker. Del vehículo descendieron tres delincuentes armados, que lo amenazaron y lo obligaron a bajar.



La víctima aportó un dato clave para la investigación: recordó la patente de la camioneta, que en los registros correspondía a una Ford Ranger.



Agentes de la DDI Morón y la UFI N°2 de Ituzaingó identificaron a varios miembros de la banda y los vincularon con otros hechos. Incluso, el 14 de agosto detuvieron a L.E.R. (25), acusado de cometer violentas entraderas en Ituzaingó y Castelar utilizando la misma Chevrolet Tracker.



El 12 de agosto se sumó otra información relevante: un vecino denunció de forma anónima que en la esquina de Aguaribay y Bagnat se desguazaban autos.



Con una orden de allanamiento, la Policía halló el Kicks robado. El vehículo tenía colocada la patente de la Ford Ranger que, a su vez, llevaba la Tracker usada al momento del asalto.



La Chevrolet Tracker usada en los hechos habría sido robada el 26 de junio en una entradera en Castelar, cuando cuatro delincuentes sorprendieron a una mujer de 66 años que ingresaba a su casa y le sustrajeron dinero, llaves y el vehículo.





A la misma banda se le atribuyen dos entraderas el 5 de agosto:

En Posadas y Pirán, Ituzaingó, tres ladrones redujeron a una mujer en la puerta de su vivienda.

Horas después, en Marqués de Loreto y Zapiola, Castelar norte, asaltaron a un hombre usando la Tracker con una patente falsa correspondiente a un Toyota Yaris robada el 2 de agosto en Ituzaingó.