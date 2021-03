Del Potro se vuelve a operar de la rodilla

El tenista argentino publicó un video en sus redes en el que compartió su deseo de volver a jugar al tenis y contó que se someterá a una cirugía hoy en Chicago.

Mientras se recupera de una lesión en su rodilla que sufrió hace ya casi dos años, el tenista tandilense Juan Martín Del Potro confirmó a través de sus redes sociales que hoy se someterá a una nueva cirugía con el objetivo de superar el malestar y lograr estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Estoy en Chicago. Hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chala y una de las noticias que tengo para darles es que mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla“, comenzó relatando “Delpo” en un video que subió en su perfil.

Contó que probó muchos tratamientos conservadores y alternativos pero que no tuvo bueno resultados con ninguno de ellos, de modo que junto con Chala creen que la mejor opción es la cirugía.

“Él sabe que mi deseo es volver a jugar al tenis y estar nuevamente en los Juegos Olímpicos. Entonces coincidimos en que hacer esto lo antes posible es lo mejor“, refirió.

Reconoció, por otra parte, que no está pasando por un buen momento y que luego del fallecimiento de su padre los días se le están haciendo cuesta arriba.

“Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que desde hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza”, concluyó.

El problema de Del Potro en la rodilla comenzó cuando se fracturó la rótula en el Masters de Shanghai, por lo cual abandonó el partido por octavos ante el croata Borna Coric el 11 de octubre del 2018.

Luego de apuntar a tratamientos no invasivos, volvió en febrero del 2019 pero su presencia en las canchas llegó hasta junio, cuando no se presentó ante el español Feliciano López en octavos de Queen’s, en junio.

Días después lo operaron por primera vez. Luego le sumaron dos intervenciones más, y ahora llegará una cuarta en la misma zona.