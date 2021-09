Un diluvio hizo suspender el partido entre Español y el CAI

Debido a las lluvias que cayeron en el Gran Buenos Aires, el encuentro que debía disputar entre Deportivo Español vs Ituzaingó fue postergado para el martes 14 de septiembre a las 15 hs.

El equipo de Matías De Cicco iba en busca de un nuevo triunfo frente al conjunto “Gallego”, con la idea de seguir puntero e invicto del Campeonato, y producto de las intensas lluvias ocurridas en las últimas horas en el AMBA, determinó que el encuentro se juegue el próximo martes desde las 15 hs, en el Bajo Flores.

Cabe destacar que también quedó reprogramada gran parte de la novena jornada del Torneo Clausura de la Primera C, que se iba a disputar ayer.

Los partidos que quedaron suspendidos fueron los siguientes: Victoriano Arenas vs Real Pilar, Atlas vs Claypole, Luján vs Dock Sud, El Porvenir vs Argentino de Merlo, Sportivo Italiano vs Leandro N.Alem y San Martín de Burzaco vs Berazategui. Estos encuentros jugarán el próximo martes.

Además, hubo dos duelos que se desarrollaron, pese a las condiciones climáticas. El primero de ellos fue empate entre Ferrocarril Midland vs Deportivo Laferrere que igualó 2 a 2, y, momentáneamente, el “Villero” es el único líder de la categoría con 19 unidades, y en Rosario, Central Córdoba cayó de local ante Excursionistas por 2 a 0.

Con la igualdad de Laferrere, Ituzaingó quedó en el segundo lugar con 18 puntos, y este martes, necesitará una victoria para quedar como único puntero e invicto del Torneo Clausura de la Primera C.