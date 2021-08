Ituzaingó registró su primer DNI no binario

Agustín López Núñez, es locutor, humorista y cantante. Actualmente, trabaja en diversas radios como AM 750, El Destape Radio, Radio Universidad de Córdoba y AM 530. Además, es Maestro de Ceremonia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Hace unos días, su decisión de adoptar el DNI No Binario recorrió las redes sociales y se convirtió en un testimonio de reconocimiento y apoyo. La Ciudad charló con él acerca de su camino hacia su verdadera identidad, las repercusiones y el lugar de las personas LGBT+ en los medios de comunicación.

“Quitar de mi DNI el género binario es algo que yo no imaginaba que pudiera ser posible en algún momento, y menos de una manera tan expeditiva, como un decreto presidencial”, cuenta asombrado. “Ese mismo día, al enterarme de la noticia, decidí tomar la iniciativa de buscar la manera de averiguar y dar comienzo a este cambio”, explica.

“El clóset identitario también existe”

Durante la infancia de Agustín, como seguramente durante la de muchxs otrxs, no se hablaba de la no binariedad o del no binarismo. “Todo era en términos binarios”, acuerda Agustín y agrega: “Yo no me sentía identificado con el ideal de hombre que tiene la sociedad, con esa masculinidad clásica y binaria. Pero, al mismo tiempo, al tener tan arraigada esa cuestión binaria pensaba: ‘Si no me siento un hombre, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Una mujer?’”.

Más tarde, cuando las historias de las diversidades en primera persona comenzaron a salir a la luz, Agustín empezó a comprender que se podía salir de los cánones binarios. “Hay muchos tipos de clósets en la vida: Cuando se habla de ‘salir del clóset’ se piensa en uno sólo, pero el clóset identitario también existe. Yo estaba en ese clóset hasta hace muy poco, comencé a hablar de mi identidad no binaria recién ahora, antes no se lo había dicho a nadie”, concluye.

En el ámbito privado, Agustín relata que las repercusiones, en términos generales, fueron positivas, al igual que en su mundo laboral: “Tuve reacciones de personas que se emocionaban, y gente que me buscaba y, en privado, me consultaba cómo se debían referir hacia mi a partir de este trámite”, explica.

“Detrás de cada ‘X’ hay tantas diversidades como números de DNI”, sostiene Agustín, y afirma su decisión de seguir usando los pronombres masculinos.

Mucho más que ‘un trámite’

“Si el presidente supiera cómo cambió algunas vidas sólo con la firma de un decreto, estaría realmente muy contento”, afirma Agustín, quien inició su trámite en la Delegación Villa Udaondo, ciudad donde él vive.

El procedimiento legal, según la experiencia del propio Agustín, “es muy simple, llevadero y para nada tortuoso: Yo inicié el trámite en la delegación más cercana que tenía del Registro de las personas, hice una carta solicitando la modificación de la partida de nacimiento y, una vez habilitado este documento por la Provincia de Buenos Aires, el procedimiento continúa con la rectificación del DNI.”

Al hablar de su procedimiento en la Delegación Villa Udaondo, Agustín manifiesta su agradecimiento para con el personal, que fue clave en un tratamiento respetuoso de su situación. “Recibí amorosas palabras de aliento, de motivación y contención por parte del personal del Registro Civil, en especial de la Doctora Patricia Sarti, la jefa de la Delegación (que aparece a la izquierda en la foto) que alienta a todas las personas que buscan en el Estado un reconocimiento de su identidad, y eso es muy importante. Me sentí muy acompañado y estoy más que agradecido”, concluye.

Un llamado de atención a los medios de comunicación

“Más que importante, es vital la presencia de las diversidades en los medios”, cuenta Agustín, quien se desempeña en diversas radios a nivel nacional. “Una cosa es que un medio sea ‘abierto’ a las cuestiones LGBT+, pero otra cosa es que haya alguien de los colectivos hablando en primera persona y entendiendo las situaciones con una sensibilidad particular, vehiculizando la empatía hacia quienes son protagonistas de estas historias. Es una presencia insustituible y, actualmente, es algo que no se da en muchos medios”, afirma.